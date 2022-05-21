İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada

Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada
Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa’da otomobilin kadına çarpma anı kamerada - Tıkla İzle

Kaza, ilçenin Mevlana Celaldin-i Rumi Bulvarında meydana geldi. Seyir halindeki 06 CKA 759 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan S.C. (42) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan S.C. (42) yaralandı. Kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpmasıyla metrelerce yola savrulan yaralının yardımına, çevreden geçen vatandaşlar yetişti. Olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan S.C. tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mevlüt Bayraktar

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.