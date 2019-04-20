Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Birecik-Nizip karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Suat B. yönetimindeki 27 BKD 51 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Ö.'nün kullandığı 27 ND 468 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerin sürücüleri ile Abdullah, Medine, Enes, Sena Öztürk ile Veysel, Saniye Bozkan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü kapanan yol, otomobillerin çekiciyle kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Bozkurt