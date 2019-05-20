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Şanlıurfa'da pes dedirten yolculuk

Şanlıurfa'da pes dedirten yolculuk
Şanlıurfa'da pes dedirten yolculuk

Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile yanında oturan kişinin ayaklarını camdan dışarı çıkararak yolculuk yapması, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, görüntüler Şanlıurfa Viranşehir yolunun 45. kilometresinde kaydedildi. 67 TH 366 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında oturan kişi ayaklarını camdan dışarı çıkardı. Otomobille seyir halindeyken ayağını camdan çıkaran sürücü kazaya davetiye çıkardı.

Diğer sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, dakikalarca bu şekilde yol aldı. Sürücünün yanında oturan diğer şahıs da ayağını diğer camdan çıkardı. Tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.  

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