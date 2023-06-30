İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da piknik faciası: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da piknik faciası: 2 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da piknik faciası: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında piknik yapmaya giden 2 kişi boğulurken 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Suriye sınırında yer alan Çiçekalan kırsal Mahallesinde yaşandı. Gaziantep'e bayram ziyareti için gelen şahıslar piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına gitti. Nehirde yüzenlerden 5 kişi iddiaya göre akıntının aniden şiddetlenmesi nedeniyle suya kapıldı. Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan şahıslar, Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahıslardan Baran Yavuz (16) ile Müslüm Yavuz (43) kurtarılamayarak hayatını kaybederken Osman Y. (40), İbrahim Halil Y.(16) ve Osman Y.'nin (44) ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hüseyin Bozkurt-Niyazi Demir

İLGİLİ HABER
Dinlenme tesisine girmek isterken faciayı yaşadılar: 1i ağır 3 yaralı Dinlenme tesisine girmek isterken faciayı yaşadılar: 1’i ağır 3 yaralı
İLGİLİ HABER
İzmirde faciadan dönüldü: Tüp kamyonu ile tır çarpıştı İzmir'de faciadan dönüldü: Tüp kamyonu ile tır çarpıştı
İLGİLİ HABER
Sürücünün bir anlık dikkatsizliği faciaya davetiye çıkarıyordu Sürücünün bir anlık dikkatsizliği faciaya davetiye çıkarıyordu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.