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Şanlıurfa'da PKK/KCK örgütüne operasyon: 9 gözaltı

Şanlıurfa'da PKK/KCK örgütüne operasyon: 9 gözaltı
Şanlıurfa'da PKK/KCK örgütüne operasyon: 9 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik bazı adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 kişi ve terör örgütünün adına milis ve işbirlikçilik faaliyetlerinin içerisinde olduğu bildirilen 6 kişi olmak üzere toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.  

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