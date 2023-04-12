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Şanlıurfa'da sağanak yağış sele neden oldu

Şanlıurfa'da sağanak yağış sele neden oldu
Şanlıurfa'da sağanak yağış sele neden oldu

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Halfeti, Suruç, Bozova ve Ceylanpınar'da hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da sağanak yağış sele neden oldu - Tıkla İzle

15 Mart tarihinde 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Halfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçe kırsalarında bazı ekili tarlaların da su altında kalarak zarar gördüğü görüldü. Şanlıurfa kent merkezinde ise aralıklarla devam eden yağış herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

Ahmet Atan - Bekir Şeyhanlı
 

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