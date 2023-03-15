Şanlıurfa'da sel sularının arasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide Kavşağı sel suları nedeniyle sular altında kalırken, araçları ile alt geçitte mahsur kalanlardan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri tarafından ölü olarak bulunan kişinin cenazesi, ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Ambulansta yapılan müdahalede hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, şahsın kimliği ise henüz belirlenemedi.

Mehmet Basmacı - İbrahim Halil Aslan

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