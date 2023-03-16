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Şanlıurfa'da sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin ardından bodrum katını su basan alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa’da sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Tıkla İzle

Şanlıurfa'da şiddetli sağanağın ardından derelerin taşması sonucu yaşanan sel sonrası yürütülen arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, Eyyübiye ilçesinde sel sonucu bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenini buldu. Cesedin, kayıp olduğu bildirilen temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu bildirildi. Böylelikle sel nedeniyle kentteki can kaybı 15'e yükseldi. Bölgede çalışmalar sürüyor.

Mehmet Basmacı
 

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