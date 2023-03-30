Şanlıurfa'da selin izleri siliniyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla sel felaketinin izlerini silmek için ekiplerin çalışması gece gündüz sürüyor.

Sel nedeniyle çalışmalarını hummalı bir şekilde yürüten ekipler, selin neden olduğu tahribatı temizleyerek, yaşamın normale dönmesi için sahadan biran olsun ayrılmıyor. İlçe genelindeki temizlik çalışmaları tamamlanırken, mahallelerin köpüklü su ile yıkanmasının ardından selden etkilenen evlerin dış cepheleri boyanıyor. Karşıyaka Mahallesinde başlayan boyama çalışmalarında sona yaklaşılırken, boyamam çalışmalarının periyodik olarak tüm mahallelerde yapılacağı kaydedildi.

Ahmet Kolsuz

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