İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da servis aracına silahlı saldırı: 1 yaralı

Şanlıurfa'da servis aracına silahlı saldırı: 1 yaralı
Şanlıurfa'da servis aracına silahlı saldırı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde servis aracına düzenlenen silahlı saldırıda sürücü yaralandı.

Şanlıurfa’da servis aracına silahlı saldırı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen iki sürücü arasında iddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası çıkan kavgada otomobil sürücüsü pompalı tüfekle servis aracına ateş açtı. Servis aracına isabet eden saçmalarla yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye giden polis, kavgaya karışan sürücülerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Bekir Şeyhanlı

İLGİLİ HABER
Aracı içerisinde silahlı saldırıya uğradı Aracı içerisinde silahlı saldırıya uğradı
İLGİLİ HABER
5 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
İLGİLİ HABER
Balcalı Hastanesi müdürüne silahlı saldırı Balcalı Hastanesi müdürüne silahlı saldırı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.