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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Tıkla İzle

Siverek Dilekli köyü yolunda seyir halinde bulunan otomobil henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenle motor bölümünde yanmaya başladı. Yangını gören sürücü arabayı yolun kenarına çekerek çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine itfaiye çağrılırken, yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan çiftçiler, traktörlerle taşıdıkları su ile müdahale etmeye çalıştı.

Çiftçiler ve itfaiyenin yardımıyla yanan araç söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Mevlüt Bayraktar

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