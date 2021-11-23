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Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı

Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı
Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tır bir anda alev topuna dönerek alev alev yandı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı - Tıkla İzle

 Edinilen bilgiye göre, Mardin - Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan bir nakliye firmasına ait tırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tırdan alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı ana yoldan çıkararak emniyet şeridine çekti.

Tırın şoför kısmında meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışma ile kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle karayolu araç trafiğine bir süreliğine kapatıldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası tırda maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Bekir Şeyhanlı
 

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