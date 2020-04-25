Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre kavga, iftara kısa bir süre kala Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan amca çocukları arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Ramazan Güneş (47) olay yerinde hayatını kaybederken Ökkeş G. (19), Hamza G. (19), Mehmet G. (26), Mustafa G. (39), Abdülkadir G. (15), Mehmet G. (22), Ahmet G. (42) ve Fehmi G. (32) yaralandı. Yaralılar, ambulans ve araçlarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede önlem alırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Bozkurt