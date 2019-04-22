Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kavga, Halifeti ilçesine bağlı kırsal Fıstıközü Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası silahların da kullanıldığı kavgada E.A. (5), E.Ç. (15), H.B. (25) ve İ.B. (69) pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulanslarla Halfeti ve Birecik'teki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan H.B. ve İ.B., ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kavgada silah kullandığı iddia edilen A.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Bozkurt

