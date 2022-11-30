Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde yaşandı. Aynı aşirete bağlı aile fertleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda, İsmail K. (33), Sinan K. (53), Aslan K. (36) ve Ali K. (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulans ve özel araçlarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ali ve Aslan K. Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Bekir Şeyhanlı

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