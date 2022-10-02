İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da silahlı kavga kamerada: 3 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga kamerada: 3 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı kavga kamerada: 3 yaralı

Şanlıurfa’da sokak ortasında iki grubun uzun namlulu silahla kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da silahlı kavga kamerada: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi 11 Nisan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Uzun namlulu silahın kullandığı kavgada Mustafa Y. (23), Nimet Y. (43) ve Halil F. (33) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Bekir Şeyhanlı

İLGİLİ HABER
Sinyal verme kavgasında onlarca kişi birbirine girdi: O anlar kamerada Sinyal verme kavgasında onlarca kişi birbirine girdi: O anlar kamerada
İLGİLİ HABER
Malatyada silahlı, taşlı, sopalı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı Malatya'da silahlı, taşlı, sopalı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
İLGİLİ HABER
Bilecikte fabrikada iki grup arasında kavga: 6 yaralı Bilecik'te fabrikada iki grup arasında kavga: 6 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.