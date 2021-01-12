İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

Şanlıurfa´da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçe kırsalındaki Boydere Mahallesi'nde meydana geldi.

Evin önünde oyun oynayan Ayşe Dorse, iddiaya göre mahalle yakınlardan geçen sulama kanalına düştü.

Kısa süre sonra yakınları tarafından yapılan arama sonucunda çocuk hareketsiz halde bulunarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Şeyhanlı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.