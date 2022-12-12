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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 23 yaralı

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 23 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 23 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüs şarampole devrildi. Feci kazada 23 işçi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, P.Ö. idaresinde ki 63 ADR 610 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 23 işçi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Siverek, Viranşehir ve Şanlıurfa'dan ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mevlüt Bayraktar
 

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