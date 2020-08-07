İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 25 yaralı

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 25 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 25 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederlerken 25 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek ilçesine bağlı kırsal Hasırlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan T. idaresindeki 44 AAY 185 plakalı minibüs, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 15 yaşındaki İbrahim Küçük hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılırdı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Yakınlarının kaza yaptığını duyan vatandaşlar hastaneye akın ederken, bazıları sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirenleri jandarma sakinleştirmeye çalıştı.

Mevlüt Bayraktar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.