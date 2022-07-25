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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga

Şanlıurfa'da husumetli iki ailenin taşlı sopalı kavgası kameraya yansıdı.

Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde meydana geldi. Husumetli iki aile fertleri, Balıklıgöl Devlet Hastanesi önünde karşı karşıya geldi. Burada başlayan tartışma hastane dışına taşarak kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların araya girerek sonlandırdığı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Mahalle esnafı Abdullah Çakıcı, kavganın husumetli iki aile fertleri arasında çıktığını, mahalle sakinleriyle birlikte araya girerek tarafları ayırdıklarını söyledi.

Bekir Şeyhanlı

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