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Şanlıurfa'da tedavi altındaki asker şehit oldu

Şanlıurfa'da tedavi altındaki asker şehit oldu
Şanlıurfa'da tedavi altındaki asker şehit oldu

Şanlıurfa’da 26 Haziran’da icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur” denildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.  

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