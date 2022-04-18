İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 3 tutuklama
Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa’da tefeci operasyonunda 3 tutuklama - Tıkla İzle

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara borç verdikten sonra senet imzalatıp ellerindeki malları baskı ve tehditle aldıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise çok sayıda pos cihazı, kredi kartı, senet, uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bekir Şeyhanlı
 

İLGİLİ HABER
Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta bin 827 uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta bin 827 uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama
İLGİLİ HABER
Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞın infazcılarına operasyon: 6 tutuklama Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ’ın infazcılarına operasyon: 6 tutuklama
İLGİLİ HABER
Beyoğlunda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama
İLGİLİ HABER
Kütahyadaki suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama Kütahya’daki suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.