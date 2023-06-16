Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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