Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri ve sosyal medya yoluyla örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Adresinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.