Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Viranşehir ilçesinde terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 3 şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 62 adet tabanca fişeği, 60 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 32 adet 5,56 milimetre çapında fişek, 26 adet av tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü, 1 adet pala ve 4 adet YPG terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile 157 adet terörist kıyafetine el konuldu. Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.