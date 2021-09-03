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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa’da geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 6 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında bilgi, doküman bulunan ve sosyal medya hesaplarından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Şanlıurfa merkezde düzenlenen operasyonda 6 yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma olarak tabir edilen tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şinasi İnan
 

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