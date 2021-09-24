İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 tutuklama
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa’da düzenlenen PKK/YPG terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2’si tutuklanırken 2 kişi adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK/YPG terör örgütü kontrolünde bulunan alanlardan illegal yollarla Türkiye'ye geldikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 zanlı adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şahıs ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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