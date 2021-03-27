Şanlıurfa'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Siverek'ten Diyarbakır yönüne ilerleyen Onur K. idaresindeki 80 BE 797 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü Onur K. ile tırda yolcu olarak bulunan Muhammed Mustafa Çetin yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Onur K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çetin ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin'in cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diyarbakır'a temizlik malzemesi taşıyan tırdan tarlaya savurulan malzemelerin toplanması için çalışma başlatıldı. Bölgede ekiplerin inceleme çalışmaları sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mevlüt Bayraktar

