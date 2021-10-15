Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun Uğurlu kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Müslüm Ş.‘nin kullandığı 06 BFP 346 plakalı otomobil, Ali Ş.'nin kullandığı 01 VBH 54 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Ali Ş. ile 81 yaşındaki Mahmut Dirilmiş yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut Dirilmiş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Şinasi İnan

