İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saat 17.45 sıralarında Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Tarık Y.'nin kullandığı 35 AVN 072 plakalı otomobil, petrol istasyonundan yola çıkan Abas Türkman'ın kullandığı 16 FN 682 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücülerden Abas Türkman kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Bilgin
 

İLGİLİ HABER
D100 Karayolunda feci kaza: Araç bariyerlere girdi, sürücü camdan fırlayarak havada takla attı D100 Karayolunda feci kaza: Araç bariyerlere girdi, sürücü camdan fırlayarak havada takla attı
İLGİLİ HABER
Yollar tuzlanmayınca kazalar ardı ardına geldi Yollar tuzlanmayınca kazalar ardı ardına geldi
İLGİLİ HABER
5 çocuğun öldüğü kazada sorumlu çam ağacı oldu 5 çocuğun öldüğü kazada sorumlu ‘çam ağacı’ oldu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.