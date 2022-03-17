Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saat 17.45 sıralarında Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Tarık Y.'nin kullandığı 35 AVN 072 plakalı otomobil, petrol istasyonundan yola çıkan Abas Türkman'ın kullandığı 16 FN 682 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücülerden Abas Türkman kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Bilgin

