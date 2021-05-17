İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Ediinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi Abdulkadir Badıllı Bulvarı mevkisinde meydana geldi. İbrahim Ferhat Oymak yönetimindeki 63 YK 313 plakalı su tankı bağlı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Oymak, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Muhammed Burak K. ise ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Oymak´ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Şeyhanlı
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.