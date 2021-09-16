Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 43 parça halinde 6 gram Metamfetamin maddesi, 15 gram esrar maddesi, 125 gram eroin maddesi, 235 adet captagon hap, 3 gram bonzai maddesi ile bin 135 TL para ele geçirildi. “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca dosyalar kapsamında 23 kişiye “Uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Ahmet Kolsuz

