İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama

Şanlıurfa’da “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alınan 17 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince sokak satıcılarına yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, şüpheli 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda, 12 parça halinde 610 gram metamfetamin maddesi, 10 gram bonzai maddesi, 706 adet ectasy hap, 8 adet sentetik hap, 6 parça halinde 8 gram eroin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 22 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.