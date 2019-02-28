Şanlıurfa'da yıkım gerginliği: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İlçeye belediyesine bağlı zabıta ekipleri, polis eşliğinde daha önceden tebligatla uyarıda bulundukları mahalledeki hazine arazisi üzerine yapılan gecekondunun yıkımı için bölgeye gitti. Yıkım dolayısıyla çok sayıda çevik kuvvet polisi, zırhı araçlarla yıkım alanında geniş güvenlik önlemi aldı.

Zabıta ve yıkım ekipleri iş makineleriyle yıkıma hazırlanırken, kaçak yapı sahipleri polise direndi. Tahliye sırasında polis ve zabıtalarla tartışan ve yıkıma karşı çıkan 4 kişi gözaltına alındı. Yıkım ekibi, 10 meskeni iş makineleri ile yıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Kolsuz