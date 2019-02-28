İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da yıkım gerginliği: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da yıkım gerginliği: 4 gözaltı
Şanlıurfa'da yıkım gerginliği: 4 gözaltı

Şanlıurfa’da 10 gecekondu, tapu ve ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İlçeye belediyesine bağlı zabıta ekipleri, polis eşliğinde daha önceden tebligatla uyarıda bulundukları mahalledeki hazine arazisi üzerine yapılan gecekondunun yıkımı için bölgeye gitti. Yıkım dolayısıyla çok sayıda çevik kuvvet polisi, zırhı araçlarla yıkım alanında geniş güvenlik önlemi aldı.

Zabıta ve yıkım ekipleri iş makineleriyle yıkıma hazırlanırken, kaçak yapı sahipleri polise direndi. Tahliye sırasında polis ve zabıtalarla tartışan ve yıkıma karşı çıkan 4 kişi gözaltına alındı. Yıkım ekibi, 10 meskeni iş makineleri ile yıktı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Ahmet Kolsuz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.