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Şanlıurfa'da yol kenarına gizlenmiş patlayıcı bulundu

Şanlıurfa'da yol kenarına gizlenmiş patlayıcı bulundu
Şanlıurfa'da yol kenarına gizlenmiş patlayıcı bulundu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi girişinde yol kenarındaki bir kamyon lastiğinde 2 plastik şişe içerisinde bilye ile güçlendirilmiş 5 kilogram patlayıcı bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçe girişinde yolun kenarındaki eski bir kamyon lastiğinin içerisinde gizlenmiş patlayıcı madde bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede 2 plastik şişe içerisindeki patlayıcının bilye ile güçlendirildiğini belirledi. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri 5 kilogram olduğu belirlenen patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti.

Patlayıcının kim ya da kimler tarafından yol kenarına gizlendiğinin araştırıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erhan Subaşı
 

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