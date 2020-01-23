Şanlıurfa'da yol kenarına gizlenmiş patlayıcı bulundu

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçe girişinde yolun kenarındaki eski bir kamyon lastiğinin içerisinde gizlenmiş patlayıcı madde bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede 2 plastik şişe içerisindeki patlayıcının bilye ile güçlendirildiğini belirledi. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri 5 kilogram olduğu belirlenen patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti.

Patlayıcının kim ya da kimler tarafından yol kenarına gizlendiğinin araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erhan Subaşı

