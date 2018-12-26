Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçeleri arasında bulunan Yanaloba kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 M 6752 plakalı otomobil ile 38 TS 288 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken 1 yaralıya ise olay yerinde müdahale edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erhan Subaşı