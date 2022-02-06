Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Kaza, gece geç saatlerinde Siverek-Çermik karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bahri A. İdaresinde ki 63 ABB 623 plakalı minibüs ile Serzat A. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza her 2 araç içerisinde bulunan 13 kişi yaralanırken, araçlarda ağır hasar meydana geldi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve Jandarma Ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Siverek-Çermik karayolu bir müddet trafiğe kapanırken, araçların yoldan çekilmesiyle kara yolu tekrardan trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mevlüt Bayraktar