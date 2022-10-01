İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç mevkisinde meydana geldi. Batman'dan Antalya'ya gitmekte olan 41 BN 778 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan, bölgede saman yüklü 34 BLD 224 plakalı bir kamyonet de yolcu otobüsüne çapmamak için devrildi, sürücüsü yaralandı.

Mehmet Bilgin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.