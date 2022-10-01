Şanlıurfa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Suruç ilçe mevkisinde meydana geldi. Mehmet B. idaresindeki 41 BN 778 plakalı yolcu otobüsü ile Behçet D. kontrolündeki 34 BLB 224 plakalı saman yüklü kamyonet, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Otobüsteki yaralılar, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücüler ile 23 yolcu, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat çift yönlü aksayan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Bilgin

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