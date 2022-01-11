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Şanlıurfa'da yorgun mermi evin balkonuna isabet etti

Şanlıurfa'da yorgun mermi evin balkonuna isabet etti
Şanlıurfa'da yorgun mermi evin balkonuna isabet etti

Şanlıurfa’da bir evin balkonuna, nereden geldiği bilinmeyen yorgun mermi isabet etti.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla evinde oturan Haşim Aslan, bir anda şiddetli bir sesle irkildi. Balkona çıkan Aslan, yerde magandaların silahından çıkan yorgun merminin balkona isabet ettiğini gördü. Kurşunun kendilerine de isabet edebileceğini belirten Aslan, düğünlerde veya çeşitli eğlencelerde silah kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Maganda kurşunları ile her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Aslan, bilinçsiz silah kullanımına son verilip, caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini dile getirdi.
 

Bekir Şeyhanlı
 

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