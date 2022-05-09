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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi ödü, 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti ilçesine bağlı kırsal Durak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İki otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Subaşı (23) ile Mehmet Kılıç (18), hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Subaşı ve Kılıç'ın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Şeyhanlı
 

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