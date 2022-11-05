Şanlıurfa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa - Suruç karayolunun 21'inci kilometresindeki Koçören Mağaraları mevkisinde meydana geldi. Suruç'tan Şanlıurfa'ya giden M.A.'nın kullandığı pamuk yüklü 63 VM 513 plakalı tır, Mehmet Kızılkaya (60) yönetimindeki 27 ZB 261 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mehmet Kızılkaya ile eşi Selvi Kızılkaya (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin ağır yaralı kızları Melisa ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren Mehmet, eşi Selvi ve kızları Melisa Kızılkaya'nın cenazeleri, adli tıp kurumu morgunda tamamlanan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kızılkaya ailesi fertleri, Suruç ilçesine bağlı Yalpı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bekir Şeyhanlı - Mehmet Bilgin

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