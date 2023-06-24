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Şanlıurfa'fa otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'fa otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa'fa otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Ortatepe kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ortatepe'den Dutluk kırsal Mahallesine doğru seyir halinde olan Mahmut Y.'nin kullandığı 46 AEG 409 plakalı otomobil ile Mustafa Ö.'nün kullandığı 63 AEY 709 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mahmut Y. ve Mustafa Ö. ile birlikte Arif Y., Ömer Ö., Müslüm G. yaralandı.

Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cevher Göçmez

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