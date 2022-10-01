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Şanlıurfalı ailenin 25 yıllık bebek hasreti son buldu

Şanlıurfalı ailenin 25 yıllık bebek hasreti son buldu
Şanlıurfalı ailenin 25 yıllık bebek hasreti son buldu

Şanlıurfa’da 25 yıldır çocuk sahibi olmak isteyen çift, hayaline kavuştu. Doğumdan sonra çocuğuna kavuşan baba gözyaşlarına boğuldu, yakınları ise alkışlarla sevince ortak oldu. Duygu dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşayan Emine Çeçen (44) ve Hasan Bakadur (52) çifti, 25 yıldır evlat hasreti çekiyordu. Son 15 yılda onlarca denemeler sonucu çocuk sahibi olamayan çift, özel bir hastanede Op. Dr. Bülent Sezgin'e başvurdu. Çift, Dr. Sezgin'in geleneksel ve modern tıp yöntemlerini denediği tüp bebek denemesiyle 25 yıl sonra evlat sahibi oldu. 4 kilo ağırlığında doğan bebeklerine kavuşan çift, büyük sevinç yaşadı. Doğum sırasında hastane koridorunda merakla bekleyen baba, 25 yıl sonra evlat sahibi olmanın sevincini gözyaşlarıyla kutladı. Evladını kucağına alan baba, doya doya öptü. Çiftin yakınları da sevince zılgıt ve alkışla ortak oldu. Sevinç anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Çift, kız çocuklarına Ümmü Gülsüm ismini koydu.

Bekir Şeyhanlı
 

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