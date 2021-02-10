İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfalılardan Göbeklitepe'deki metal blok için Cumhurbaşkanına teşekkür

Şanlıurfalılardan Göbeklitepe'deki metal blok için Cumhurbaşkanına teşekkür
Şanlıurfalılardan Göbeklitepe'deki metal blok için Cumhurbaşkanına teşekkür

Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 5 gün önce toprağa yerleştirilmiş halde bulunan ve dün sabah kaldırıldığı görülen metal blokun Milli Uzay Programının tanıtım çalışmasının bir parçası olduğunun ortaya çıkması Şanlıurfalıları sevindirdi.

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blok merak konusu olmuş, dün kaldırılınca vatandaşların merakı daha da artmıştı. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 45 santim genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak Ay'ı gör" ifadesi yazılı metal blokun sırrı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşma sırasında çözüldü. Metal blokun, Türkiye'nin Milli Uzay Programı tanıtımının parçası olduğunun anlaşılması Şanlıurfalıları sevindirdi.

Blokun konulduğu mahallenin sakini ve Göbeklitepe'de tarlasında keşif yapılan Mahmut Yıldız, böyle bir tanıtım çalışması mahallelerinde yapıldığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yıldız, “İnsanlarda bir merak vardı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşma sonrası hem rahatladık hem sevindik. İnsanlar bir sıkıntı olmadığını anladı. Vatandaşlar olarak çok mutlu olduk. Bu tanıtım Göbeklitepe için iyi oldu” dedi.

Metal blokun tarlasına yerleştirildiği mahalle sakini Fuat Demirdil ise “Böyle bir tanıtım çalışmasının bizim mahallemizde yapılması, benim tarlamda olması bizi mutlu etti. Cumhurbaşkanımızı şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bekir Şeyhanlı - Mehmet Basmacı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.