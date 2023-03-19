Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde eğitime bir gün daha ara verildi

Şanlıurfa Valiliği, selden etkilenen Şanlıurfa'nın merkez ilçeleri Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye'deki bütün okullarda bir gün daha eğitime ara verildiğini duyururken diğer 10 ilçede ise okulların yarın açılacağını açıkladı. Valiliğin açıklamasında, “Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız” ifadeleri kullanıldı.

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