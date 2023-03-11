Şanlıurfa'ya canlı hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığının SAT-2 serotipi şap hastalığına karşı aldığı önlemler çerçevesinde canlı hayvan giriş çıkışının yasaklandığı Şanlıurfa'da, pazar yeri gerekli çalışmalar tamamlanana kadar kapatıldı. Kapatılmanın ardından hayvan pazarında detaylı temizlik yapan Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm alanı yıkayarak dezenfekte etti.

Türkiye'de en son 60 yıl önce görülen serotipi şap hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, çok hızlı yayılan hastalığa karşı aşılama tamamlanana kadar iller arası sevkiyatlar yasaklandı. Aşılama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir ay içerisinde normale dönüleceği bildirildi.

Bekir Şeyhanlı

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