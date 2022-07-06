Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü! Piyade er Yusuf Gürler

Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabah saatlerinde yaşandı. Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde atış sahasına giden askeri araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada piyade er Yusuf Gürler (20) yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehidin ailesine acı haber ulaştırıldı

Şehidin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi 23. Sokaktaki baba evine acı haberi ilçe kaymakamı, belediye başkanı, emniyet müdürü ile askeri yetkililer ulaştırdı. Eve giden yetkililer, hayvancılık ile uğraşan baba Mehmet Ali Gürler ile anneye şehit haberini verdi. Haberi duyan şehidin yakınları fenalık geçirdi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Ailenin 4'ü kız, 2'si erkek olan 6 çocuğundan biri olan şehit Gürler'in bekar olduğu öğrenildi.

MSB, “Trafik kazası sonucunda yaralanan asker şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, “05 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Er Yusuf Gürler ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.



Bakan Akar'dan şehit asker için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Er Yusuf Gürler için bir taziye mesajı yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yer alan taziye mesajında Bakan Akar, “Kahraman Silah arkadaşımız 5 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerine yer verildi.