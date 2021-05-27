Sanofi-GSK Covid-19 aşısının 3. Faz çalışmaları başladı

Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları ve salgına karşı tedavi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fransız ilaç şirketi Sanofi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile ortaklaşa Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 35 bin kişi üzerinde test edilen 3. Faz çalışmasının başlatıldığını duyurdu. Sanofi, "Sanofi ve GSK, aşı adayının Covid-19'a karşı etkinliğini değerlendirmek için uluslararası 3. Faz çalışmasını başlatıyor" ifadelerini kullandı.

Sanofi ve GSK, aşının yılın 4. çeyreğinde onaylanması yolunda ilerlediğini belirtirken, o zamana kadar ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'ndeki yetişkin nüfusun çoğunun Covid-19'a karşı aşılanmış olması bekleniyor.

Melike Yazır