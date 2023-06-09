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Şantiyenin deposunda üst üste patlama yaşandı

Şantiyenin deposunda üst üste patlama yaşandı
Şantiyenin deposunda üst üste patlama yaşandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şantiyenin deposunda çıkan yangında üst üste patlamalar yaşandı. Yangın maddi hasarla atlatıldı.

Şantiyenin deposunda üst üste patlama yaşandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ortakent - Yahşi Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin konulduğu depoda elektrik kontağından yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, depoyu sardı. Yangın esnasında depodaki tüpler büyük bir gürültüyle patladı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında büyük çapta hasar oluştu.

Hamdi Yörür

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